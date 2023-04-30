Специалисты Областной клинической больницы Ивано-Франковска закрыли 35-летнему защитнику большой дефект костей черепа титановой пластиной. Воину предстоит длительная реабилитация после тяжелейшего ранения в голову.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

— Леонид родом из Черноморска. Работал в порту. Военкомат вызвал его накануне полномасштабного вторжения, и уже 24 февраля 35-летний мужчина взял в руки оружие, чтобы защищать свой дом от врага, — пишут медики.

Дома Леонида остались ждать жена и шестилетний сын.

После почти года ожесточенных боев, восьмого января, во время выхода из окружения в районе Соледара, воин был тяжело ранен. Обломок повредил теменную долю головного мозга.

— Выжил благодаря вовремя оказавшим первую помощь медикам и хирургам в Днепре. Почти неделю в реанимации, небольшие шансы на полноценную выживаемость. Затем переезд в областную больницу во Франковск, — пишут сотрудники клиники.

Как рассказал нейрохирург больницы Олег Онуфрик, у Леонида был поврежден головной мозг и это обусловило паралич левой руки и ноги.

И хотя восстановление организма происходило довольно быстро, по словам медика, для максимального эффекта потребовалась операция по установке титановой пластины для закрытия большого дефекта костей черепа.

По словам хирургов, операция прошла успешно. Когда состояние Леонида стабилизировалось, его перевели в Центр физической и реабилитационной медицины.

Врач Центра Марьяна Бигусяк рассказывает, что сначала работали с тем, чтобы военный держал спину, укрепляли мышцы руки и ноги, учили ходить по лестнице.

— Изготовление специальной пластины нуждалось в дополнительном финансировании. Пластину установили за счет больницы, — отмечает заведующий отделением нейрохирургии Андрей Мартын.

Сам Леонид уверен, что благодаря медикам поправится полностью, но больше всего ему болит то, что многие его побратимы погибли.

Источник: ОКБ Ивано-Франковска