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Поставили титановую пластину: во Франковске 35-летнему воину закрыли дефект костей черепа

30 апреля 2023, 12:10
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
операція хірурги

Специалисты Областной клинической больницы Ивано-Франковска закрыли 35-летнему защитнику большой дефект костей черепа титановой пластиной. Воину предстоит длительная реабилитация после тяжелейшего ранения в голову.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

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— Леонид родом из Черноморска. Работал в порту. Военкомат вызвал его накануне полномасштабного вторжения, и уже 24 февраля 35-летний мужчина взял в руки оружие, чтобы защищать свой дом от врага, — пишут медики.

Дома Леонида остались ждать жена и шестилетний сын.

После почти года ожесточенных боев, восьмого января, во время выхода из окружения в районе Соледара, воин был тяжело ранен. Обломок повредил теменную долю головного мозга.

— Выжил благодаря вовремя оказавшим первую помощь медикам и хирургам в Днепре. Почти неделю в реанимации, небольшие шансы на полноценную выживаемость. Затем переезд в областную больницу во Франковск, — пишут сотрудники клиники.

Как рассказал нейрохирург больницы Олег Онуфрик, у Леонида был поврежден головной мозг и это обусловило паралич левой руки и ноги.

И хотя восстановление организма происходило довольно быстро, по словам медика, для максимального эффекта потребовалась операция по установке титановой пластины для закрытия большого дефекта костей черепа.

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По словам хирургов, операция прошла успешно. Когда состояние Леонида стабилизировалось, его перевели в Центр физической и реабилитационной медицины.

Врач Центра Марьяна Бигусяк рассказывает, что сначала работали с тем, чтобы военный держал спину, укрепляли мышцы руки и ноги, учили ходить по лестнице.

— Изготовление специальной пластины нуждалось в дополнительном финансировании. Пластину установили за счет больницы, — отмечает заведующий отделением нейрохирургии Андрей Мартын.

Сам Леонид уверен, что благодаря медикам поправится полностью, но больше всего ему болит то, что многие его побратимы погибли.

Источник: ОКБ Ивано-Франковска

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Ивано-Франковск Война в Украине Операция реабілітація українські військові
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