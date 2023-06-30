Новое исследование Американской академии неврологии обнаружило связь между симптомами бессонницы и повышенным риском инсульта, особенно среди лиц моложе 50 лет.

Причем под бессонницей подразумевают как трудности с засыпанием, так и слишком продолжительный сон или слишком раннее пробуждение.

Однако важно отметить, что исследование не подтверждает причинно-следственную связь между симптомами бессонницы и инсульта, а скорее подчеркивает корреляцию между ними.

В эксперименте приняли участие 31 126 человек со средним возрастом 61 год. На момент начала исследования у участников не было инсульта в анамнезе.

Исследователей интересовало четыре вопроса:

Как часто были проблемы с засыпанием. Часто ли человек пробуждается ночью. Не страдает ли от слишком ранних пробуждений и от невозможности снова заснуть. Часто ли чувствует себя отдохнувшим по утрам.

Варианты ответов включали “чаще всего”, “иногда”, “редко или никогда”.

Баллы варьировались от нуля до восьми, при этом более высокое число означало более серьезные симптомы.

Эксперимент длился девять лет. За это время у участников эксперимента произошел 2 101 случай инсульта.

После поправки на другие факторы, которые могут повлиять на риск инсульта, включая употребление алкоголя, курение, диабет и уровень физической активности, исследователи обнаружили, что у людей с одним-четырьмя симптомами бессонницы риск инсульта на 16% выше, чем у людей без симптомов. У людей с 5-8 симптомами риск повышался уже на 51%.

— Лечение симптомов бессонницы в более молодом возрасте может быть эффективной стратегией профилактики инсульта, — уверен автор исследования доктор Вендеми Савадого

Источник: SciTechDaily