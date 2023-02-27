Икрам Гасем заметила, что чувствует себя более истощенной, чем обычно, во время подготовки к A-Levels, но списала это на экзаменационный стресс.

Но вскоре 18-летняя девушка начала спать всего по несколько часов, когда вернулась домой из колледжа, она испытывала сильную усталость.

Это ее обеспокоило, поэтому посетила своего врача общей практики. Ее стали лечить от анемии. Но ничего не помогло. А через несколько недель Икрам обнаружила небольшую шишку на правой ключице.

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Затем ей сообщили ужасную новость: у нее лимфома Ходжкина — относительно редкий вид рака, который развивается в лимфатической системе, являющейся частью иммунной системы.

— Я сразу начала плакать. Я была очень напугана, — рассказала Икрам.

К счастью, после лечения Икрам полностью выздоровела, и в настоящее время она учится на третьем курсе университета.

Но студентка хочет призвать других молодых людей, испытывающих потенциальные проблемы со здоровьем, прислушаться к своему телу и записаться на прием к врачу, если что-то не так.

— Мы просто думаем, что устали из-за экзаменов, но если это необычно, проверьте это, — сказала она.

Украинцы сейчас переживают сложнейший период в жизни — в нее ворвалась и длится уже год жестокая война. Многие ощущают слабость, усталость, легкие недомогания и списывают эта на перенапряжение. Но врачи не зря прогнозируют всплеск в стране онкозаболеваний, которые могут возникнуть из-за стрессов, плохого питания и недосыпания. Поэтому не нужно отмахиваться от усталости, стоит пройти обследование у врачей.