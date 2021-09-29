Распространенным симптомом Covid является потеря обоняния или его изменение.
Большинству людей удается естественным образом восстановить его за две-три недели. Но у многих нарушения остаются надолго.
Британские исследователи утверждают, что капли в нос с добавлением витамина А могут помочь вернуть способность слышать запахи.
В Университете Восточной Англии проводится 12-недельное испытание метода.
Пациентов-добровольцев попросят понюхать сильные запахи, такие как тухлые яйца и розы.
После этого будет проведено сканирование мозга, которое может показать, восстановил ли витамин поврежденные обонятельные пути или обонятельные нервы.
У 29-летней Лины Алнади из Лондона развилась паросмия после Covid. Это означает, что запахи многих обычных вещей изменились для нее.
- Водопроводная вода, например, пахнет как болото или канализация.
- От травы кориандра несет дезодорантом.
- А яйца — одно из любимых блюд Лины – имеют запах жженой резины.
Простые вещи, такие как принятие душа или чистка зубов, также неприятны из-за ее искаженного обоняния.
Лайфхаки
Но ситуация постепенно улучшается, и Лина нашла несколько лайфхаков, которые помогают.
— Добавление лимона или перца чили в продукты может улучшить их запах”, — говорит она.
Она экспериментировала и составляла списки безопасных продуктов, которые не вызывали бы рвоту из-за запаха.
— Мне пришлось проявить творческий подход, чтобы убедиться, что я ем не испорченные продукты, — сказала Лина.
Обонятельная луковица
Ведущий исследователь профессор Карл Филпотт из Норвичской медицинской школы UEA и NHS Trust Университетских больниц Джеймса Пейджета сказал, что в ходе исследования ученые хотят выяснить, увеличивается ли размер и активность поврежденных путей обоняния в мозге пациентов, когда их лечат назальными каплями витамина А.
— Мы будем искать изменения в размере обонятельной луковицы — области над носом, где обонятельные нервы соединяются вместе и соединяются с мозгом, — добавил он.
Витамин А, или ретинол, помогает поддерживать иммунную систему, благоприятно влияет на зрение, кожу и, вполне возможно, на обоняние.
Исследование почти 150 пациентов с Covid – 19 в начале пандемии, показало у 73% серьезное нарушение психического состояния, при котором пациент возбужден и не может ясно мыслить. Этот синдром называется делирием.