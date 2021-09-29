Распространенным симптомом Covid является потеря обоняния или его изменение.

Большинству людей удается естественным образом восстановить его за две-три недели. Но у многих нарушения остаются надолго.

Британские исследователи утверждают, что капли в нос с добавлением витамина А могут помочь вернуть способность слышать запахи.

В Университете Восточной Англии проводится 12-недельное испытание метода.

Пациентов-добровольцев попросят понюхать сильные запахи, такие как тухлые яйца и розы.

После этого будет проведено сканирование мозга, которое может показать, восстановил ли витамин поврежденные обонятельные пути или обонятельные нервы.

У 29-летней Лины Алнади из Лондона развилась паросмия после Covid. Это означает, что запахи многих обычных вещей изменились для нее.

Водопроводная вода, например, пахнет как болото или канализация.

От травы кориандра несет дезодорантом.

А яйца — одно из любимых блюд Лины – имеют запах жженой резины.

Простые вещи, такие как принятие душа или чистка зубов, также неприятны из-за ее искаженного обоняния.

Лайфхаки

Но ситуация постепенно улучшается, и Лина нашла несколько лайфхаков, которые помогают.

— Добавление лимона или перца чили в продукты может улучшить их запах”, — говорит она.

Она экспериментировала и составляла списки безопасных продуктов, которые не вызывали бы рвоту из-за запаха.

— Мне пришлось проявить творческий подход, чтобы убедиться, что я ем не испорченные продукты, — сказала Лина.

Обонятельная луковица

Ведущий исследователь профессор Карл Филпотт из Норвичской медицинской школы UEA и NHS Trust Университетских больниц Джеймса Пейджета сказал, что в ходе исследования ученые хотят выяснить, увеличивается ли размер и активность поврежденных путей обоняния в мозге пациентов, когда их лечат назальными каплями витамина А.

— Мы будем искать изменения в размере обонятельной луковицы — области над носом, где обонятельные нервы соединяются вместе и соединяются с мозгом, — добавил он.

Витамин А, или ретинол, помогает поддерживать иммунную систему, благоприятно влияет на зрение, кожу и, вполне возможно, на обоняние.

Исследование почти 150 пациентов с Covid – 19 в начале пандемии, показало у 73% серьезное нарушение психического состояния, при котором пациент возбужден и не может ясно мыслить. Этот синдром называется делирием.