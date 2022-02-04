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Пострадало уже семеро: в Санкт-Петербурге после рентгена желудка умирают люди

4 февраля 2022, 16:16
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
крапельниця, лікарня
Источник: Depositphotos

В Санкт-Петербурге с декабря 2021 года по январь 2022 года после рентгенографического обследования желудка в городском консультативно-диагностическом центре №1 умерло уже семь человек.

Об этом сообщили в местном управлении Следственного комитета (СК) Российской Федерации. Ранее было известно о смерти трех пациентов.

По данным следствия, в течение долгого времени в больнице применяли промышленный химический препарат, который не был добавлен в Государственный реестр лекарств и не отвечал требованиям безопасности жизни и здоровья людей.

Правоохранители уже нашли компанию, которая поставляла центру это вещество. Действиям ее руководства дадут юридическую оценку.

Сейчас Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и оказанию опасных услуг. Уже задержали заведующего отделом лучевой диагностики клиники.

Ранее правоохранители в рамках расследования уже задержали главного врача городского консультативно-диагностического центра № 1 Евгения Попова. Сейчас он до сих пор арестован.

Информация о смерти пациентов в петербургской больнице появилась в конце января. Тогда после гастрографии в клинике погибли три человека.

Источник: Фонтанка 

Теги
Россия , Санкт-Петербург , Смерть
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