В Санкт-Петербурге с декабря 2021 года по январь 2022 года после рентгенографического обследования желудка в городском консультативно-диагностическом центре №1 умерло уже семь человек.

Об этом сообщили в местном управлении Следственного комитета (СК) Российской Федерации. Ранее было известно о смерти трех пациентов.

По данным следствия, в течение долгого времени в больнице применяли промышленный химический препарат, который не был добавлен в Государственный реестр лекарств и не отвечал требованиям безопасности жизни и здоровья людей.

Правоохранители уже нашли компанию, которая поставляла центру это вещество. Действиям ее руководства дадут юридическую оценку.

Сейчас Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и оказанию опасных услуг. Уже задержали заведующего отделом лучевой диагностики клиники.

Ранее правоохранители в рамках расследования уже задержали главного врача городского консультативно-диагностического центра № 1 Евгения Попова. Сейчас он до сих пор арестован.

Информация о смерти пациентов в петербургской больнице появилась в конце января. Тогда после гастрографии в клинике погибли три человека.

Источник: Фонтанка