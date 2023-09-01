В шести частных детских садах Бучанского и Фастовского районов Киевской области зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.

Согласно данным Киевского областного Центра контроля и профилактики болезней, по состоянию на 1 сентября было зарегистрировано 18 случаев заболевания детей в возрасте от двух до шести лет.

17 малышей находятся на стационарном лечении, один ребенок в отделении интенсивной терапии. Все они потребляли продукты, доставленные в частные детские сады кейтеринговой компанией.

Сейчас для ограничения инфекции приняты соответствующие меры и начато эпидемиологическое расследование.

Острые кишечные инфекции являются одними из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Инфекция распространяется через зараженную пищу, воду, загрязненные игрушки и предметы быта и несоблюдение элементарных правил гигиены.

В случае выявления таких симптомов, как слабость, повышение температуры, боль в животе, рвота и диарея, следует немедленно обратиться к семейному врачу.

Источник: Центр общественного здоровья Украины