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Пострадали дети в возрасте от 2 до 6 лет: на Киевщине зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции

1 сентября 2023, 18:46
Марина Мелехова редактор
медики, лабораторія
Источник: Pexels

В шести частных детских садах Бучанского и Фастовского районов Киевской области зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.

Согласно данным Киевского областного Центра контроля и профилактики болезней, по состоянию на 1 сентября было зарегистрировано 18 случаев заболевания детей в возрасте от двух до шести лет.

17 малышей находятся на стационарном лечении, один ребенок в отделении интенсивной терапии. Все они потребляли продукты, доставленные в частные детские сады кейтеринговой компанией.

Сейчас для ограничения инфекции приняты соответствующие меры и начато эпидемиологическое расследование.

Острые кишечные инфекции являются одними из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Инфекция распространяется через зараженную пищу, воду, загрязненные игрушки и предметы быта и несоблюдение элементарных правил гигиены.

В случае выявления таких симптомов, как слабость, повышение температуры, боль в животе, рвота и диарея, следует немедленно обратиться к семейному врачу.

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Источник: Центр общественного здоровья Украины

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