В Великобритании прогнозируют 230 тыс. дополнительных случаев стрессового расстройства из-за Covid-19. Об этом свидетельствуют официальные данные.

Согласно данным Королевского колледжа психиатров, Covid-19 увеличил влияние событий, которые могут вызвать посттравматическое стрессовое расстройство, тревожное расстройство, вызванное очень стрессовыми или тревожными событиями.

Прогноз роста случаев базируется на последствиях пандемии для жертв домашнего насилия, детей и молодых людей, родственников переживших Covid, работников здравоохранения и социальных работников, а также потерявших друзей и семью из-за болезни.

Пострадавшие люди могут испытывать сильные негативные эмоции, их преследуют мысли и воспоминания, говорят эксперты.

— Распространено ошибочное понимание того, что посттравматическим стрессовым синдромом могут заболеть только люди в вооруженных силах, — сказал профессор Нил Гринберг. – Любой пострадавший от травматического события находится в группе риска.

Он также отметил, что каждый, кто испытал влияние травматических событий, должен получать надлежащую поддержку на работе и дома.

Ранняя и эффективная поддержка может снизить вероятность посттравматического стрессового расстройства. Всем пострадавшим необходимо обеспечить своевременный доступ к лечению, основанному на доказательствах.

Колледж подчеркнул, что опрос 709 сотрудников отделений интенсивной терапии в шести больницах Англии во время первой волны пандемии выявил вдвое больше случаев посттравматического синдрома, чем у военных ветеранов с недавним боевым опытом.