По состоянию на 31 августа 2021 года в Украине подтвердили 2 286 296 случаев коронавируса. А за сутки — 1 356 новых больных. Среди них – 75 детей и 31 медработник.

В больницы с диагнозом коронавирус попали 470 украинцев.

С начала пандемии Covid-19 вирус унес жизни 53 789 граждан, за сутки умер 51 человек.

Побороть болезнь за все время удалось 2 207 940 людям, за 24 часа – 1 257.

Всего в Украине провели 11 980 323 тестирования методом ПЦР в течение суток – 21 236.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировали в г. Киев (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.

г. Киев — 204 случая;

Винницкая область — 29 случаев;

Волынская область — 18 случаев;

Днепропетровская область — 59 случаев;

Донецкая область — 59 случаев;

Житомирская область — 25 случаев;

Закарпатская область — 12 случаев;

Запорожская область — 80 случаев;

Ивано-Франковская область – 31 случай;

Киевская область — 28 случаев;

Кировоградская область — 13 случаев;

Луганская область — 106 случаев;

Львовская область — 51 случай;

Николаевская область — 16 случаев;

Одесская область — 127 случаев;

Полтавская область-59 случаев;

Ровенская область — 40 случаев;

Сумская область — 25 случаев;

Тернопольская область — 20 случаев;

Харьковская область — 144 случая;

Херсонская область — 26 случаев;

Хмельницкая область — 50 случаев;

Черкасская область — 28 случаев;

Черновицкая область — 87 случаев;

Черниговская область — 19 случаев.

Вакцинация в Украине

За сутки, 30 августа, в Украине вакцинировали от коронавируса 150 482 человека. Одну дозу получили 50 690 человек, полностью иммунизированы — 99 792 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 5 359 417 человек, из них получили одну дозу – 5 359 415 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 722 707 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 9 082 122 прививки.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 30 августа, в Украине подтвердили 2 284 940 случаев коронавируса. За сутки было 749 новых больных. Подробную статистику Covid — 19 в Украине — читайте на Фактах ICTV.