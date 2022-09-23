Как заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреєус, количество летальных исходов в результате инфицирования Covid-19 неуклонно снижается и составляет лишь 10% от пика смертности в январе 2021 года.

По словам главы ВОЗ, против Covid-19 получило прививки две трети человечества, в том числе три четверти пожилых людей и сотрудников сферы здравоохранения.

— Но до конца пандемии еще далеко, путь все еще темный, с множеством препятствий, что может загнать нас в тупик, если мы не проявим бдительности, — подчеркнул Гебрейеус.

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Согласно данным ВОЗ, за неделю по всему миру было выявлено более 3,2 млн новых случаев Covid-19. За весь период пандемии в мире было выявлено более 613 млн случаев заражения коронавирусом. Более 6,5 млн человек умерли от осложнений после инфекции.

При этом ранее ВОЗ обнародовала исследование, согласно которому от Covid-19 в мире в 2020-2021 годах могли умереть до 17 млн человек.