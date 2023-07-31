Специалисты Львовской областной детской больницы Охматдет вылечили 12-летнюю Олю с Тернопольщины, которая поступила с тяжелой непроходимостью кишечника.

Об этом сотрудники больницы сообщили на своей странице в Facebook.

— Оля поступила в Охматдет в тяжелом состоянии с перитонитом аппендикулярного происхождения и развитием ранней кишечной непроходимости. До этого ребенок был оперирован дважды, — говорится в сообщении.

Как рассказал заведующий операционно-эндоскопическим отделением Олег Содома, учитывая воспалительные изменения в брюшной полости и состояние кишки, сначала девочке вывели стому, с которой ребенок проходил два месяца.

Затем, после медикаментозного лечения, была сделана еще одна операция по закрытию стомы.

По словам мамы девочки Марьяны, после того, как врачи вывели стому, все сразу пошло на улучшение.

— Слава Богу, мы прошли этот путь. Довольны, что попали сюда, потому что врачи очень хорошие. Очень нам помогли и вылечили моего ребенка, — добавила женщина.

Фото: ЛОДБ Охматдет