Врачи львовского Охматдета, благодаря профессиональным слаженным действиям, фактически вернули с того света 12-летнего Святослава.

Состояние мальчика, которого без признаков жизни вытащили из озера, было крайне тяжелым. Сатурация 70, нестабильная гиподинамика, кровотечение из интубационной трубки и кровянистые выделения из прямой кишки.

— У мальчика был отек легких и РДС 3-й степени. Из легких отсасывалось большое количество кровянисто-пенистой мокроты. Налицо — клиника катехоламинового шока, — рассказывает заведующая отделением реанимации Вера Приймакова.

Врачам-реаниматологам удалось не только стабилизировать ситуацию, но и преиостановить разрушительные процессы.

Сегодня Святослава сняли с искусственной вентиляции легких. Есть положительная динамика.

Семья Святослава из Новояворовска. Мама — медсестра, отец — защитник Украины. Погиб на фронте. Мама не могла потерять еще и сыночка.

В один из жарких дней Святослав пошел гулять с другом к местному озеру. Как здесь не искупаться. В одно мгновение мальчик ушел под воду. Возможно его схватила судорога.

Пока друг звал взрослых, пока искали и вытаскивали мальчика, прошло некоторое время.

В больницу 12-летний Святослав поступил в крайне тяжелом состоянии с диагнозом — утопление в пресной воде.

— Утопление в пресной воде является одним из худших, потому что пресная вода очень быстро всасывается и создает отек легких, — объясняет Вера Приймакова.

Значительно позже вода проникает в кровь из желудка и кишечника. Возникает гиперволемия с выраженной гемодилюцией, гемолизом, гиперкалиемией, гипонатриемией, гипокальциемией, гипохлоремией, гипопротеинемией…

Эти сложные словосочетания на самом деле означают, что у Святослава фактически не было шансов на спасение.

Мальчик пережил гипоксию, то есть длительное кислородное голодание. Это все негативно влияет на мозг и на другие органы.

Однако, врачи не сдавались, боролись за жизнь маленького пациента. И получили такую тяжелую и такую желанную победу.

— Очень благодарна врачам Охматдета, в частности Вере Приймаковой, которые фактически сотворили настоящее чудо. Буду молиться за весь персонал всю жизнь, — говорит мама Святослава Галина.

Сейчас мальчик постепенно восстанавливается.

Источник и фото: Львівська обласна дитяча клінічна лікарня Охматдит