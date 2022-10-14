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Потенциал возрождения: больницы Украины смогут быть отстроены на средства United24

14 октября 2022, 14:15
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
луганск

Разрушенные в ходе полномасштабной войны украинские больницы могут быть восстановлены на средства, которые поступают на нужды здравоохранения через фандрейзинговую платформу United24

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

На днях правительство приняло постановление, которым внесены изменения в Порядок использования средств со счета для удовлетворения потребностей здравоохранения, — говорится в сообщении

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Отмечается, что средства, которые будут поступать от благотворителей на платформу U24, смогут быть использованы не только на закупку оборудования, медицинских изделий или скорых, но и на модернизацию и восстановление медицинской инфраструктуры.

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— За более чем семь месяцев Украине удалось полностью восстановить 85 медицинских учреждений и еще 209 находятся в процессе восстановления, — заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский.

По его словам, после того, как больницы получат право привлекать средства со счетов U24 на восстановление и модернизацию, этот процесс пойдет еще быстрее. Украина еще в больших масштабах будет восстанавливать медицинские учреждения, пострадавшие от вражеского оружия.

Фото: Сергей Гайдай

Источник
Минздрав
Теги
Благотворительность Війна в Україні Лікарні Ракетные удары России
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