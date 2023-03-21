В медицинских учреждениях США быстро распространяется грибок Candida auris или C. Аuris, который может вызывать тяжелые заболевания у людей с ослабленной иммунной системой.

Как сообщили исследователи CDC, количество пациентов, у которых диагностирован грибок, а также число тех, кто по результатам скрининга является его переносчиком, растет с тревожной скоростью.

Новое предупреждение CDC появилось в связи с тем, что Миссисипи борется с растущей вспышкой грибка. С ноября по меньшей мере 12 человек были инфицированы C. Auris, из низ четыре человека умерли.

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По данным CDC, грибок можно найти на коже и по всему телу. Это не угроза для здоровых людей, но около трети заболевших C. Аuris умирают.

Новое исследование показало, что C. Аuris в настоящее время обнаружен более чем в половине штатов США. Медиков больше беспокоит увеличение числа образцов грибков, устойчивых к обычным методам лечения.

— Новые результаты вызывают беспокойство. Это инфекция, которая возникает у крайне больных людей, — отметил эпидемиолог, эксперт по инфекционным заболеваниям Валид Джавид.

По словам Джавида, основная проблема заключается в предотвращении распространения грибка среди пациентов в отделениях интенсивной терапии больниц.

Хотя грибок был впервые идентифицирован в 2009 году в Азии, ученые определили, что C. Аuris впервые появился в мире примерно десятью годами ранее, когда его ошибочно идентифицировали как другой грибок.

Источник: NBC News