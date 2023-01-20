Вчера, 19 января, 4-летняя девочка из Бродов Львовской области была госпитализирована в местную больницу с ожогами обеих рук. Как выяснилось, ребенка ударило током во время разбора новогодней елки с включенной в розетку гирляндой.

Об этом сообщили сотрудники ГСЧС Львовщины.

Сейчас смотрят Сообщается, что все произошло около 21.00 в четверг, 19 января. Бригада скорой отвезла ребенка в Бродовскую городскую больницу с ожогами пальцев обеих рук I-II степени. Спасатели призывают родителей не разрешать детям самостоятельно разбирать иллюминацию, тем более подключенную к питанию. Также очень важно постоянно обучать детей правилам безопасности.

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