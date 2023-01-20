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Попал в больницу с ожогами рук: на Львовщине ребенка ударило током от новогодней гирлянды

20 января 2023, 15:54
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Попал в больницу с ожогами рук: на Львовщине ребенка ударило током от новогодней гирлянды
Источник: Depositphotos

Вчера, 19 января, 4-летняя девочка из Бродов Львовской области была госпитализирована в местную больницу с ожогами обеих рук. Как выяснилось, ребенка ударило током во время разбора новогодней елки с включенной в розетку гирляндой.

Об этом сообщили сотрудники ГСЧС Львовщины.

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Сообщается, что все произошло около 21.00 в четверг, 19 января. Бригада скорой отвезла ребенка в Бродовскую городскую больницу с ожогами пальцев обеих рук I-II степени.

Спасатели призывают родителей не разрешать детям самостоятельно разбирать иллюминацию, тем более подключенную к питанию. Также очень важно постоянно обучать детей правилам безопасности.

Источник
Zaxid.net
Теги
ДСНС Медики новорічна ялинка опіки Рятувальники
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