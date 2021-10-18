В областях Украины, которые находятся в красной зоне эпидемической опасности, призывают ускорить темпы вакцинальной кампании от Covid-19.

Об этом заявила глава Директората по цифровой трансформации Минздрава Мария Карчевич. По ее словам, именно так удастся подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости и избежать стремительного роста заражений.

— На сегодня в Запорожской области ежедневно медики делают около 5-7 тыс. прививок, тогда как в соответствии со способностью региона их количество должно быть не менее 11 тыс. в сутки. Вместе с тем, количество центров вакцинации слишком мало для этого региона, — отметила она.

Карчевич призвала со следующей недели открыть в области еще несколько дополнительных центров массовой вакцинации. Также необходимо улучшить работу уже существующих центров и пунктов прививок.

Она добавила, что на Запорожье все больницы, которые принимают больных коронавирусом, в среднем заполнены на 75%. Но ситуация не критическая, больницы имеют все необходимое для приема больных и обеспечены кислородом.

В течение последней недели наблюдается существенное увеличение новых подтвержденных случаев Covid-19 во многих регионах Украины, что свидетельствует о приближении нового пика заболеваемости. Сейчас красную зону ввели в пяти областях Украины: Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской. Ухудшение ситуации с заболеваемостью эксперты Минздрава связывают с низкими темпами вакцинации.

За минувшие сутки, 17 октября, в Украине вакцинировались от коронавируса 9 524 человек. С начала вакцинальной кампании привито 7 956 095 человек. Всего проведено 14 446 255 прививок. Подробнее статистику вакцинации и заболеваемости в Украине — читайте на Фактах ICTV.