В поселке Славское, расположенном в горной местности Львовщины, змея укусила в ногу 58-летнего местного жителя. Его забрали в реанимацию в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Львовской области.

— 29 августа в 16:19 к спасателям поступило сообщение, что в Сколевскую центральную больницу доставили 58-летнего мужчину, жителя поселка Славское, с диагнозом укус змеи первого пальца правой нижней конечности, — говорится в сообщении.

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В связи с этим случаем спасатели в очередной раз предостерегают украинцев быть осторожными и внимательными, отправляясь в лес или на природу.

Так, если случайно увидели пресмыкающееся рядом с собой, не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите.

У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров.

Кроме того, следует быть крайне внимательными в местах, где можно встретить пресмыкающихся: высокая трава, кусты, лес. Отправляться в лес лучше в высокой, плотной обуви, которую змея не прокусит.