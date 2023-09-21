Молодой рыбак получил травму лица, вогнав крючок с удочки в щеку и нижнее веко.

С этой травмой 9-летний мальчик был доставлен в Ривненскую областную детскую больницу, где ребенка осмотрел врач-офтальмолог Виталий Пищук.

Была проведена оперативная интервенция под местным обезболиванием, во время которой крючок был удален и наложены швы. После этого юного пациента выписали домой.

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Врачи отмечают, что пытаться решить такие проблемы самостоятельно опасно. Нужно доверять лечение только профессионалам.

Джерело і фото: Рівненська обласна дитяча лікарня