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Попал на крючок: 9-летний рыбак поранил себе щеку и веко

21 сентября 2023, 19:02
Марина Мелехова редактор
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Молодой рыбак получил травму лица, вогнав крючок с удочки в щеку и нижнее веко.

С этой травмой 9-летний мальчик был доставлен в Ривненскую областную детскую больницу, где ребенка осмотрел врач-офтальмолог Виталий Пищук.

Была проведена оперативная интервенция под местным обезболиванием, во время которой крючок был удален и наложены швы. После этого юного пациента выписали домой.

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Врачи отмечают, что пытаться решить такие проблемы самостоятельно опасно. Нужно доверять лечение только профессионалам.

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Джерело і фото: Рівненська обласна дитяча лікарня

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