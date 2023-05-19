Более 53,8% украинских ветеранов признались, что уже сейчас и в будущем будут нуждаться в помощи по улучшению здоровья. Получение психологической помощи необходимо 20%. Об этом свидетельствуют данные исследования “Потребности ветеранов”.

В то же время помощь по покупке жилья необходима 34,7% опрошенных ветеранов, в финансовой поддержке нуждается 31,1%, улучшении жилищных условий — 24,9%, образовании — 24,4%, трудоустройстве — 20,4%, получении предпринимательских инвестиций — 20%, получении льгот на землю — 16,4%, восстановлении жилья — 3,1%.

При этом 50,2% ветеранов, которые сегодня не несут службу в Силах обороны Украины, сообщили, что нуждаются в материальной поддержке. Актуальными потребностями, в частности, является медицинская поддержка, что составляет 18,2%, информационная — 8,9%, психологическая — 7,1%, юридическая и образовательная — 4,9%.

Кроме того, на вопрос “Довольны ли вы уровнем своего денежного обеспечения?” 36,6% респондентов ответили, что вполне удовлетворены, а для 37,2% опрошенных военнослужащих их денежное обеспечение ниже необходимого. В то же время для 20,7% опрошенных затруднились ответить.

Исследование “Потребности ветеранов” стало продолжением комплексного исследования “Портрет ветерана”, проведенного Украинским ветеранским фондом летом 2022 года. Исследование “Потребности ветеранов” проводили с января по апрель 2023 года, оно предусматривает кабинетную и эмпирическую части.