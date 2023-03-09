Нужна кровь резус-отрицательной принадлежности: адреса и телефоны пунктов забора

Благодаря национальной кампании Твоя кровь может воевать. Стань донором удалось увеличить ежедневный запас эритроцитарных компонентов крови.

Устойчивое обеспечение донорской кровью и ее компонентами в условиях военного положения является одним из условий обороноспособности страны и залогом ее национальной безопасности.

Однако среди украинцев, как и среди всего населения Европы, не более 14% имеют кровь резус-отрицательной принадлежности. Соответственно и количество доноров резус-отрицательного фенотипа – невелико.

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В то же время обращаем внимание, что в критических ситуациях, в случае массивных кровопотерь пострадавшим с любым фенотипом, в качестве первой дозы можно применять эритроциты или кровь резус-отрицательной принадлежности О (I) группы.

Поэтому важны постоянные запасы компонентов крови всех групп и резус-принадлежности.

Чтобы сдать кровь, необходимо позвонить по центру крови в вашем городе или ближайшем к вам.

Медики проинформируют о подготовке к донорству и назначат время, когда прийти.

Если вы живете вдали от центра крови, вы можете узнать, когда выездная бригада, проводящая забор крови, будет работать именно в вашем регионе.

Актуальные телефоны центров крови — по ссылке https://utcc.gov.ua/tsentry-krovi/

Если в вашем коллективе много желающих сдать кровь, можно сообщить об этом ближайший центр крови и пригласить выездную бригаду для забора крови. Алгоритм, как организовать день донора на рабочем месте по ссылке.

Подробнее об ответственном донорстве, его важности во время войны, а также ответы на все вопросы, которые могут возникать при подготовке к сдаче крови, можно узнать на сайте УЦТК в соответствующем разделе