С сегодняшнего дня, с 15 сентября, в Австрии вступают в силу обновленные карантинные требования. Одно из них – неукоснительный масочный режим. В первую очередь для тех, кто еще не получил вакцины против Covid-19.

Отныне все невакцинированные посетители австрийских продуктовых магазинов, супермаркетов, аптек, а также пассажиры общественного транспорта обязаны следовать распоряжению местного Минздрава, предписывающего носить исключительно маску-респиратор типа FFP2, в то время как до этого было достаточно обычной медицинской маски.

Обычную медицинскую маску вместо респиратора могут носить только вакцинированные австрийцы.

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Любопытно, что оставаться в маске-респираторе невакцинированным следует даже в таких местах, где до этого особо не требовали прикрывать нос и рот. Имеются в виду музеи, театры, библиотеки и другие учреждения культуры.

А вот для того, чтобы посетить многолюдный концерт или посмотреть фильм в кинотеатре, невакцинированным следует в обязательном порядке вместе с билетом предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Эти же тесты или справку о вакцинации или перенесенной коронавирусной болезни следует иметь при себе и в случае посещения собрания, на котором будет присутствовать более 25 человек. До этого подобные требования относились к посещаемости более 100 человек.

Изменились и требования к тестам на антигены: с 15 сентября срок их действия ограничен 24 часами вместо прежних 48.

За минувшие сутки в Австрии зафиксировано около 1,7 тыс. новых случаев Covid-19. В больницах страны находится 805 больных коронавирусной инфекцией, из которых 200 — в отделениях интенсивной терапии.