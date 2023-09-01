Известный польский оториноларинголог, профессор Казимеж Немчик, приехал в Украину, чтобы восстановить слух нашим военнослужащим. Это уже второй визит профессора в Национальный реабилитационный центр Незламні.

Казимеж Немчик возглавляет кафедру и клинику оториноларингологии Варшавского медицинского университета. Сфера его профессиональных интересов охватывает онкоотоларингологию, методы восстановления слуха, а также реконструкцию лица, головы и шеи.

За два дня визита Казимеж Немчик вместе с украинскими коллегами провели успешные операции по тимпанопластике шести пациентам, которые потеряли слух в результате повреждения барабанной перепонки. В прошлом году такие вмешательства уже были выполнены в Первом медобъединении Львова.

Польский профессор планирует в ближайшее время продолжить сотрудничество, чтобы способствовать развитию отохирургии в Украине. Его цель не только оказывать комплексную помощь пострадавшим защитникам от минно-взрывных травм, но и внедрять новые методики ЛОР-хирургии.

Источник и фото: Национальный реабилитационный центр Незламні.