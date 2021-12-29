В Украине по состоянию на 29 декабря ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшилась в Донецкой и Черниговской областях. Они перешли в оранжевую зону карантина.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Так, в этих регионах превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. В Донецкой области — 20,4, а в Черниговской — 20,0%.

В то же время показателям желтой зоны соответствуют Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская. Черновицкая, Винницкая, Хмельницкая, Закарпатская, Одесская, Киевская, Житомирская, Сумская, Николаевская, Черкасская области и г. Киев.

В красной зоне пока находятся две области: Волынская и Запорожская. Хотя там полностью стабилизировались Covid-показатели. Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 30 декабря они выйдут из этой зоны.

По состоянию на 29 декабря в Украине подтвердили 5 454 новых случая коронавируса. Больше всего новых случаев за сутки в Киеве (1 113), Одесской (642) и Донецкой (443) областях. Больше всего смертей зафиксировано за сутки в Полтавской области — 33. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.