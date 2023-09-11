Две девочки и трое мальчиков из Днепропетровщины с диагнозом глухота прошли успешную кохлеарную имплантацию.

Этому предшествовало сложное хирургическое вмешательство, во время которого врачи вживляли маленьким пациентам специальные приемники во внутреннее ухо. Двое из пяти детей прошли двустороннюю кохлеарную имплантацию, то есть были протезированы оба уха.

После двухмесячного восстановления было осуществлено подключение внешнего блока импланта.

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— Стал свидетелем чуда, за которым стоит кропотливый труд огромного количества людей. Медиков, а еще родителей, которым однажды сообщили — у вашего ребенка глухота, — сказал начальник ОВА Сергей Лысак.

Процедура по восстановлению слуха осуществлена за счет государственного бюджета, что является важным шагом в улучшении качества жизни детей и их семей.

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Источник и фото: Днепровская государственная администрация