Больше половины новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в Израиле сегодня приходится на детей. Эпидемиологи объясняют это возвращением на этой неделе школьников за парты после ханукальных каникул. Все они должны были предъявить отрицательный экспресс-тест.

Согласно статистике Министерства здравоохранения Израиля, из почти 6 тыс. инфицированных Covid-19 14% составляют дети до 5 лет и 38% — от 5 до 11 лет.

Известно, что Израиль уже начал активную кампанию по иммунизации возрастной группы от 5 до 11 лет. Но привитые одной дозой здесь не считаются полностью вакцинированными, поскольку с момента инъекции еще не прошло достаточно времени для формирования иммунного ответа.

При этом следует отметить, что несмотря на рост новых случаев Covid-заражений, смертность в Израиле не увеличивается. Так, за последние сутки не было зафиксировано ни одного летального случая.

Между тем, премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт инициирует жесткие ограничения для невакцинированных граждан страны. Он предлагает запретить им посещение всех публичных мест, кроме продуктовых маркетов и аптек.

Предложение главы правительства находится на рассмотрении у Высокого суда, которому премьеру еще предстоит доказать целесообразность предложенных мер.