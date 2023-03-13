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Вернулись из Варшавы: четвертая группа наших медиков прошла обучение по аэромедицинской эвакуации

13 марта 2023, 14:38
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Вернулись из Варшавы: четвертая группа наших медиков прошла обучение по аэромедицинской эвакуации

Еще одна группа из 10 украинских медиков прошла десятидневное практическое обучение по вертолетной экстренной медицинской помощи в Варшаве. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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На протяжении обучения специалисты отрабатывали практические навыки работы на вертолете ЕС135:

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  • загрузка пациентов на борт вертолета;
  • действия в случае внезапной остановки сердца на борту вертолета и передачи пациента в машину скорой помощи;
  • вылет на внезапную остановку кровообращения, ДТП, ожоги, травмы и т.д.;
  • сотрудничество с медиками в машине скорой медицинской помощи и пожарными.

Это уже четвертая группа украинских специалистов, которая переняла знания и уникальный опыт польских коллег в аэромедицинской эвакуации пострадавших.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Варшава Медики
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