Еще одна группа из 10 украинских медиков прошла десятидневное практическое обучение по вертолетной экстренной медицинской помощи в Варшаве. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

На протяжении обучения специалисты отрабатывали практические навыки работы на вертолете ЕС135:

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загрузка пациентов на борт вертолета;

действия в случае внезапной остановки сердца на борту вертолета и передачи пациента в машину скорой помощи;

вылет на внезапную остановку кровообращения, ДТП, ожоги, травмы и т.д.;

сотрудничество с медиками в машине скорой медицинской помощи и пожарными.

Это уже четвертая группа украинских специалистов, которая переняла знания и уникальный опыт польских коллег в аэромедицинской эвакуации пострадавших.

Фото: Минздрав