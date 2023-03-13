Еще одна группа из 10 украинских медиков прошла десятидневное практическое обучение по вертолетной экстренной медицинской помощи в Варшаве. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
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На протяжении обучения специалисты отрабатывали практические навыки работы на вертолете ЕС135:
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- загрузка пациентов на борт вертолета;
- действия в случае внезапной остановки сердца на борту вертолета и передачи пациента в машину скорой помощи;
- вылет на внезапную остановку кровообращения, ДТП, ожоги, травмы и т.д.;
- сотрудничество с медиками в машине скорой медицинской помощи и пожарными.
Это уже четвертая группа украинских специалистов, которая переняла знания и уникальный опыт польских коллег в аэромедицинской эвакуации пострадавших.
Фото: Минздрав