Чтобы ощущать себя как минимум в 2,5 раза моложе 45-летний американский IT-предприниматель Брайан Джонсон тратит по $2 млн в год на работу команды из 30 врачей, чтобы выглядеть и чувствовать себя на 18 лет.

Сообщается, что только на старт этой программы Брайан потратил несколько миллионов долларов, в частности, на установку медицинского оборудования у себя дома. Он хочет, чтобы его мозги, сердце, легкие, печень, почки, зубы, кожа, волосы, член и другие органы функционировали как у 18-летнего мужчины.

Условия проекта по остановке старения для Джонсона включают в себя строгие ограничения по диете (1 977 веганских калорий в день), спортивные нагрузки (по часу в день, интенсивные тренировки трижды в неделю) и сон в одно и то же время после двухчасового ношения очков, блокирующих голубой свет.

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Отмечается, что Джонсон и врачи постоянно мониторят показатели его организма, а также проводят ряд медицинских процедур (некоторые из них довольно неприятные), включающие ультразвуковые обследования, колоноскопию, МРТ, анализ крови.

По словам врачей, организм Джонсона начал молодеть с медицинской точки зрения. Есть определенные признаки того, что Джонсон, по меньшей мере, здоровее своих сверстников. Процент жира в его организме составляет 5-6%, состояние его сердца оценивают на 37 лет, кожи — на 28 лет, эффективность легких и общую физическую форму — на 18 лет.

Как отмечает Оливер Золман, возглавляющий команду врачей, значимых достижений пока нет, но удалось получить умеренные ожидаемые результаты.

Фото: сайт Брайана Джонсона