Уже через несколько месяцев начнет работу во Львове Центр протезирования Superhumans.
Это клиника, которая будет предоставлять комплексные услуги по протезированию и реабилитации, а чуть позже и реконструктивной хирургии, пострадавшим от войны украинцам.
— Впрочем, наш центр – это не совсем клиника, — отметила директор центра Ольга Руднева. – Мы будем работать с людьми, которые хотят вернуть утраченные возможности.
Это люди, потерявшие конечности, имеющие психологические травмы и нуждающиеся в реабилитации и возвращении к привычной жизни.
– Мы предупреждаем наших будущих пациентов – это не релаксация, это работа с реабилитологами и врачами на восстановление утраченных сил, – сообщила Ольга Руднева.
Реабилитация, реконструктивная хирургия и протезирование – достаточно дорогие услуги, но для украинцев они будут бесплатными.
– Для украинцев центр будет работать бесплатно, – сказала. – Но мы не используем государственные средства, выделяемые на протезирование, мы будем привлекать зарубежных доноров, желающих помогать Украине.
Сейчас заканчивается строительство первой очереди заведения: лаборатория по протезированию, реабилитации и этаж для психологов.
Центр должен открыться весной в середине апреля, а в октябре уже введут в эксплуатацию палатный фонд, операционные и апартаменты для врачей.
Планируется, что в центр будут приглашаться иностранные врачи, специалисты, которые будут оперировать и оказывать другие услуги.
Как попасть в Superhumans center
Ольга Руднева рассказала об алгоритме действий, чтобы попасть в центр.
Необходимо лично заполнить анкету на сайте https://www.superhumans.com/.
Затем собирается консилиум, который ищет решения для каждого пациента.
После этого — встреча с мультидисциплинарной командой, которая будет оценивать дефициты, которые имеет человек, потом — с психологом, и только после этих шагов – подготовка к протезированию.
Когда человек получит протез, он должен научиться им пользоваться. Ведь сколько есть историй с 2014 года, когда люди снова пересаживались в коляски и брали костыли, потому что не знали, как правильно пользоваться протезами.
— Мы работаем с военными, гражданскими и детьми. Важное в нашей работе – мотивация, — подчеркнула Ольга Руднева. — На самом деле не все претендующие на протезирование люди готовы к нему.
Только в Украине
Важная вещь, о которой рассказала директор центра, это возможность получить комплекс услуг по протезированию именно в Украине, а не ехать за границу.
Мы, конечно, благодарны специалистам, которые принимают и протезируют наших защитников и граждан. Но для нас важно наработать свой опыт, подготовить специалистов, которые будут не только устанавливать протезы украинцам, которых очень много из-за войны войны, но и смогут обслуживать протезы.
— Протез – вещь деликатная и требует время от времени отладки или замены, — говорит директор. – Но если протезист находится в другой стране, далеко, это невозможно сделать.
Поэтому еще одна цель Superhumans center – приблизить исполнителя работ к потребителю – человеку, имеющему протез.
— Многие дети из-за войны нуждаются в протезировании, — отметила Руднева. – По статистике ВОЗ ребенок с ампутацией меняет в течение жизни до 35 протезов, потому что он быстро растет.
Вот почему открывать подобные центры в Украине необходимо, удобно для пациента и выгодно. Сейчас в Украине работает около 40 протезных предприятий, а вот таких центров – единицы.
В Украине еще нет многих новейших технологий и в Superhumans мечтают внедрять такие в Украине.
– А еще у нас есть мечта – открыть такой центр в Мариуполе, – сказала Ольга Руднева.
Центр, который не только возвращает людей к привычной жизни, но и возвращает утраченные ими из-за войны возможности.