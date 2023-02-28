Уже через несколько месяцев начнет работу во Львове Центр протезирования Superhumans.

Это клиника, которая будет предоставлять комплексные услуги по протезированию и реабилитации, а чуть позже и реконструктивной хирургии, пострадавшим от войны украинцам.

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— Впрочем, наш центр – это не совсем клиника, — отметила директор центра Ольга Руднева. – Мы будем работать с людьми, которые хотят вернуть утраченные возможности.

Это люди, потерявшие конечности, имеющие психологические травмы и нуждающиеся в реабилитации и возвращении к привычной жизни.

– Мы предупреждаем наших будущих пациентов – это не релаксация, это работа с реабилитологами и врачами на восстановление утраченных сил, – сообщила Ольга Руднева.

Реабилитация, реконструктивная хирургия и протезирование – достаточно дорогие услуги, но для украинцев они будут бесплатными.

– Для украинцев центр будет работать бесплатно, – сказала. – Но мы не используем государственные средства, выделяемые на протезирование, мы будем привлекать зарубежных доноров, желающих помогать Украине.

Сейчас заканчивается строительство первой очереди заведения: лаборатория по протезированию, реабилитации и этаж для психологов.

Центр должен открыться весной в середине апреля, а в октябре уже введут в эксплуатацию палатный фонд, операционные и апартаменты для врачей.

Планируется, что в центр будут приглашаться иностранные врачи, специалисты, которые будут оперировать и оказывать другие услуги.

Как попасть в Superhumans center

Ольга Руднева рассказала об алгоритме действий, чтобы попасть в центр.

Необходимо лично заполнить анкету на сайте https://www.superhumans.com/.

Затем собирается консилиум, который ищет решения для каждого пациента.

После этого — встреча с мультидисциплинарной командой, которая будет оценивать дефициты, которые имеет человек, потом — с психологом, и только после этих шагов – подготовка к протезированию.

Когда человек получит протез, он должен научиться им пользоваться. Ведь сколько есть историй с 2014 года, когда люди снова пересаживались в коляски и брали костыли, потому что не знали, как правильно пользоваться протезами.

— Мы работаем с военными, гражданскими и детьми. Важное в нашей работе – мотивация, — подчеркнула Ольга Руднева. — На самом деле не все претендующие на протезирование люди готовы к нему.

Только в Украине

Важная вещь, о которой рассказала директор центра, это возможность получить комплекс услуг по протезированию именно в Украине, а не ехать за границу.

Мы, конечно, благодарны специалистам, которые принимают и протезируют наших защитников и граждан. Но для нас важно наработать свой опыт, подготовить специалистов, которые будут не только устанавливать протезы украинцам, которых очень много из-за войны войны, но и смогут обслуживать протезы.

— Протез – вещь деликатная и требует время от времени отладки или замены, — говорит директор. – Но если протезист находится в другой стране, далеко, это невозможно сделать.

Поэтому еще одна цель Superhumans center – приблизить исполнителя работ к потребителю – человеку, имеющему протез.

— Многие дети из-за войны нуждаются в протезировании, — отметила Руднева. – По статистике ВОЗ ребенок с ампутацией меняет в течение жизни до 35 протезов, потому что он быстро растет.

Вот почему открывать подобные центры в Украине необходимо, удобно для пациента и выгодно. Сейчас в Украине работает около 40 протезных предприятий, а вот таких центров – единицы.

В Украине еще нет многих новейших технологий и в Superhumans мечтают внедрять такие в Украине.

– А еще у нас есть мечта – открыть такой центр в Мариуполе, – сказала Ольга Руднева.

Центр, который не только возвращает людей к привычной жизни, но и возвращает утраченные ими из-за войны возможности.