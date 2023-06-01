Биоимпланты — уже реальность в Украине и даже помогают возвращать к полноценной жизни наших защитников и пострадавших в результате войны. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

— Ветеран АТО Сергей Росличенко в боях за Донецкий аэропорт получил ранение и потерял зрение на одном глазу. Но врачи пересадили ему донорскую роговицу и Сергей снова видит мир двумя глазами, — говорится в сообщении.

Пересадка роговицы — одна из самых востребованных операций во время войны. Еженедельно в ней нуждаются около десяти защитников. В целом развитие кератопластики ежегодно позволяет вернуть зрение почти 1000 пациентам.

Но биоимпланты — это не только роговица глаза. Это и кожа, фрагменты костей, сухожилия, клапаны сердца и сосуды. Фактически биоимпланты — это донорские органы, которые могут быть трансплантированы и вернуть утраченные функции другого организма.

Год назад в Украине начали изготавливать аллотрансплантаты кожи. Они позволяют замещать у пациентов кожу, поврежденную в результате ожогов или травм.

Благодаря развитию современных технологий донорство после смерти может спасать все больше жизней. Принять решение о посмертном донорстве можно при жизни. Порядок подачи и образцы прижизненного согласия или несогласия можно найти по этой ссылке.

Фото: Минздрав