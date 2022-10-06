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Медленно, но уверенно: опрос показал улучшение ментального и физического здоровья украинцев

6 октября 2022, 15:33
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог
Источник: Depositphotos

Результаты десятой волны национального опроса во время войны, проведенного исследовательской компанией Gradus Research при поддержке Европейского Союза и в партнерстве с Центром экономического восстановления, показали, что ментальное здоровье украинцев улучшается.

Отмечается, что, несмотря на финансовые сложности, украинцы стали позитивнее оценивать состояние своего физического и ментального здоровья.

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В десятой волны исследования уменьшилась доля тех, кто декларирует некоторые проблемы с физическим (с 49% до 46%) и ментальным (с 47% до 44%) здоровьем.

опитування

Сообщается, что параллельно растет доля тех, кто положительно оценивает состояние своего ментального здоровья (с 38% до 42%).

Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тыс. в возрасте 18-60 лет. Период проведения исследования — 23-26 сентября. Размер выборки — 2 тыс. респондентов.

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