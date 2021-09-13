Полностью вакцинированы люди имеют меньшую вероятность умереть от коронавируса, чем те, кто не привит или получил только одну дозу.

Об этом свидетельствуют данные Управления национальной статистики (ONS). С более чем 51 тыс. случаев смертей от коронавируса в период с января до июля 2021 года только 256 произошли после двух доз. В основном это были люди с очень высоким риском заболеть Covid-19.

Некоторые случаи смерти от коронавируса после вакцинации могут быть, потому что вакцины не эффективны на 100%, но этот анализ показывает, что они редкие.

— «Прорывные» случаи смерти, как правило, происходят в наиболее уязвимых группах, среди мужчин и людей с ослабленной иммунной системой, средний возраст которых составляет 84 года, — отметила представитель управления Джули Стенборо.

Они обнаружили, что риск смерти, связанный с Covid-19, намного ниже среди людей, которые полностью вакцинированы, чем у тех, кто не вакцинирован. Среди тех, кто умер от болезни после двух доз вакцины, 13% имели ослабленный иммунитет, 61% были мужчинами и свыше 75% были клинически крайне уязвимы.

В Великобритании 80% людей в возрасте 16 лет и старше получили две дозы и почти 90% — одну дозу.

По данным CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США), более 99,99% полностью вакцинированных людей не имели серьезных случаев Covid-19.

Более 164 млн человек в США были полностью вакцинированы против Covid-19, сообщает CDC. Менее 0,001% этих людей умерли – 1 507, и менее 0,005% – 7 1011 человек были госпитализированы.