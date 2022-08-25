В ходе полномасштабной войны на территории Украины были полностью разрушены или частино повреждены 927 учреждений здравоохранения.
Об этом в Объединенном эфире украинских телеканалов сообщил заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский.
— Из 927 полностью или частично разрушенных медучреждений 52 полностью восстановлены, 200 объектов частично — в них восстановлены все жизненно необходимые функции, — отметил Богдан Боруховский.
Он добавил, что полностью разрушены 127 медицинских учреждений.
Замминистра отметил, что больше всего медицинская инфраструктура пострадала в Киевской, Черниговской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областях.
По словам замминистра, продолжается подготовка медучреждений к осенне-зимнему периоду.
— Должны быть восстановлены окна, двери, кровля, система теплоснабжения, энергопитания. Мы обеспечиваем больницы генераторами автономного энергоснабжения, — уточнил Богдан Боруховский.
Сообщается, что средства на восстановление поступают как из государственного и местного бюджетов, так и благотворительных организаций.
В то же время некоторые медучреждения финансово способны восстановиться за счет собственных ресурсов.
Фото: Луганская ОВА