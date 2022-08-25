В ходе полномасштабной войны на территории Украины были полностью разрушены или частино повреждены 927 учреждений здравоохранения.

Об этом в Объединенном эфире украинских телеканалов сообщил заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский.

— Из 927 полностью или частично разрушенных медучреждений 52 полностью восстановлены, 200 объектов частично — в них восстановлены все жизненно необходимые функции, — отметил Богдан Боруховский.

Он добавил, что полностью разрушены 127 медицинских учреждений.

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Замминистра отметил, что больше всего медицинская инфраструктура пострадала в Киевской, Черниговской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областях.

По словам замминистра, продолжается подготовка медучреждений к осенне-зимнему периоду.

— Должны быть восстановлены окна, двери, кровля, система теплоснабжения, энергопитания. Мы обеспечиваем больницы генераторами автономного энергоснабжения, — уточнил Богдан Боруховский.

Сообщается, что средства на восстановление поступают как из государственного и местного бюджетов, так и благотворительных организаций.

В то же время некоторые медучреждения финансово способны восстановиться за счет собственных ресурсов.

Фото: Луганская ОВА