В Национальном реабилитационном центре Незламні, входящего в состав Первого медобъединения Львова, проходит курс восстановления после тяжелейшего ранения 29-летний Андрей Михов из Одесской области.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— До войны Андрей работал на железной дороге. Его мобилизовали через полгода после начала полномасштабного вторжения. Минно-взрывную травму получил в Донецкой области. Долго не приходил в сознание и все обстоятельства ранения не помнит, — пишут медики.

По словам медиков, первую помощь воину оказывали в госпиталях Донецкой области. Далее – в Днепре и Киеве. В каждой больнице, чтобы продолжать борьбу за жизнь тяжело раненого бойца, ему переливали кровь.

Почти месяц Андрея выхаживали в реанимационном отделении львовской больницы Святого Луки. Он был на аппарате искусственной вентиляции легких. К слову, трахеостому защитнику установили еще в Днепре, потому что из-за множественных переломов не мог дышать самостоятельно.

По словам медиков, у Андрея было полностью обездвижено тело из-за тяжелого перелома шейного отдела позвоночника. Львовские нейрохирурги провели операцию и зафиксировали позвоночник.

Также у пациента развилась анемия, поэтому и во Львове защитнику тоже пришлось переливать кровь.

Сейчас Андрей проходит реабилитацию. Он каждый день занимается с физическим терапевтом. Уже есть первые успехи: появилась чувствительность и восстановилась функция верхних конечностей.

История опубликована в рамках просветительской акции “Твоя кровь спасает”, цель которой – повысить осведомленность людей о донорстве крови и мотивировать становиться донорами.

Стать донором крови можно по адресу: Львов, ул. Миколайчука, 9 в будние дни с 9.00 до 12.00. Запись по номеру: 0 800 333 003.

Источник: Первое медобъединение Львова