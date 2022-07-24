Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Обращался как с рабом: сенатор Нигерии силой вывез из страны мужчину, чтобы вырезать у него почку

24 июля 2022, 17:52
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
нигериец

В Великобритании расследуют уголовное дело в отношении 60-летнего сенатора из Нигерии Айка Экверемада. Политику предъявлено обвинение в том, что он насильно вывез своего 21-летнего соотечественника в Лондон, чтобы там вырезать у него почку и пересадить своей дочери.

Как заявила жертва, сенатор обращался с ним, как с рабом.

К счастью, молодой нигериец сумел скрыться из больницы, где накануне отказался дать согласие на операцию по удалению почки и рассказал о планах политика британской полиции.

Сейчас смотрят

Читайте также:
Обращался как с рабом: сенатор Нигерии силой вывез из страны мужчину, чтобы вырезать у него почкуТрансплантация почек детям: когда она необходима и как это происходит в Украине

Сенатора вместе с супругой задержали в аэропорту Гитроу. Свою вину в содеянном они не признают.

Сообщается, что у супругов был сообщник в Лондоне. Его тоже задержали.

Теперь всем трем обвиняемым предстоит предстать перед судом за насильственное перемещение человека и попытку его эксплуатации в собственных целях.

Фото: ОВЕТА

Источник
ВВС
Теги
Лондон Нігерія трансплантація органів
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь