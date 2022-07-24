В Великобритании расследуют уголовное дело в отношении 60-летнего сенатора из Нигерии Айка Экверемада. Политику предъявлено обвинение в том, что он насильно вывез своего 21-летнего соотечественника в Лондон, чтобы там вырезать у него почку и пересадить своей дочери.

Как заявила жертва, сенатор обращался с ним, как с рабом.

К счастью, молодой нигериец сумел скрыться из больницы, где накануне отказался дать согласие на операцию по удалению почки и рассказал о планах политика британской полиции.

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Сенатора вместе с супругой задержали в аэропорту Гитроу. Свою вину в содеянном они не признают.

Сообщается, что у супругов был сообщник в Лондоне. Его тоже задержали.

Теперь всем трем обвиняемым предстоит предстать перед судом за насильственное перемещение человека и попытку его эксплуатации в собственных целях.

Фото: ОВЕТА