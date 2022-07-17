По мере роста вспышки обезьяньей оспы в Соединенных Штатах спрос на вакцину превышает предложение страны, заявила директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски.

По ее словам, в США было выявлено около 1 500 случаев, в основном среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и в ближайшие недели эта цифра, вероятно, возрастет.

Она добавила, что во всем мире выявлено более 11 тыс. случаев в 65 странах.

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— Наше окно возможностей контролировать его быстро закрывается. Вероятно, там гораздо больше случаев, чем мы знаем, — сказала эпидемиолог и эксперт по обезьяньей оспе из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Энн Римуан.

Министерство здравоохранения и социальных служб заказало дополнительные 2,5 млн доз вакцины, известной как Jynneos, но эти препараты должны начать поступать в конце этого года.

— Это все равно, что сказать, что на следующей неделе к нам прибудет танкер с водой, когда сегодня происходит пожар, — отметила эпидемиолог из Йельской школы общественного здравоохранения Грегг Гонсалвес.

Эксперты в области общественного здравоохранения раскритиковали реакцию США на вспышку, как медленную и неэффективную, связанную с теми же проблемами, которые преследовали в первые месяцы пандемии Covid-19.

Первоначально, например, тестирование на оспу обезьян было крайне ограниченным, и каждый диагноз должен был быть подтвержден CDC. Это создавало задержки, которые могли позволить вирусу распространяться незаметно и бесконтрольно.

Специалисты здравоохранения должны проводить более активное наблюдение за заболеванием, считают эксперты.

Отмечается, что Jynneos, единственная вакцина, одобренная FDA специально для оспы обезьян, вводится двумя дозами с интервалом в 28 дней. Ее производит Bavarian Nordic, небольшая компания в Дании, глобальные поставки которой чрезвычайно ограничены.

Соединенные Штаты закупили в общей сложности почти 7 млн. доз, но получили только 372 тыс. из них, заявила помощник секретаря по вопросам готовности и реагирования в Министерстве здравоохранения и социальных служб Дон О’Коннелл.

По ее словам, на данный момент на национальном уровне распределено 156 тыс. доз.