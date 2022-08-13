В Украину прибыли три автомобиля экстренной медицинской помощи, на которых наши медики будут спасать жизни на востоке и юге страны, куда сейчас сместились активные боевые действия.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— Это стало возможным при содействии первой леди Елены Зеленской и кооперации Посольства Украины в Казахстане с казахстанским бизнесом, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ посольство вместе с украинским обществом и волонтерами организуют различные благотворительные мероприятия в поддержку Украины. Сейчас формируется 20-й грузовик с гуманитарной помощью.

— История казахского народа в чем-то похожа на историю украинцев. Казахи тоже почувствовали на себе имперские посягательства россиян: в 1930-х годах пережили голодомор, подобный тому, который пережили мы, — отметила Елена Зеленская.

По ее словам, народ Казахстана во многом понимает нашу боль и поддерживает нашу борьбу.

Минздрав выразил благодарность донорам и организациям-партнерам, которые помогали с транспортировкой авто: ОО Ukrainian American House, благотворительному фонду Виктора Пинчука и ОО Инициатива Е+.

Отмечается, что в Казахстане действует волонтерский штаб, в котором сейчас собирают средства для восстановления одной из школ Черниговщины.

Фото: Минздрав