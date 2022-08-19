На Полтавщине официально подтвержден уже третий случай ботулизма за летние месяцы. Об этом сообщил врач-эпидемиолог Полтавского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Валентин Шаповал.

По его словам, первые два отравления произошли в июне в Миргородском и Кобеляцком районах после употребления вяленой рыбы, изготовленной в домашних условиях, и мясной консервы, приобретенной в торговой сети. Тогда медикам удалось спасти жизнь пострадавшим.

Сообщается, что третий случай произошел в Кременчуге, куда был откомандирован на работу житель Сумской области. 3 августа он купил в магазине популярной торговой сети вяленого леща (нечищеного).

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После употребления рыбы болезнь развивалась молниеносно, и уже на следующий день мужчину госпитализировали в городскую больницу с типичными признаками ботулизма.

За жизнь находящегося в тяжелом состоянии пациента борются медики.

Отмечается, что в Украине за I полугодие 2022 года от ботулизма пострадал 51 человек. Источниками ботулотоксина стали вяленая и соленая рыба – 41,5% случаев, домашние консервы – 8%, другие продукты мясного и рыбного происхождения, грибы – 9,2%.

Напоминаем, что ботулизм является тяжелым пищевым отравлением с высоким показателем смертности.

Учитывая разгар сезона домашних заготовок, медики призывают обращать особое внимание на соблюдение технологии (очистка, мойка, термическая обработка) при изготовлении, хранении таких продуктов.

В случае подозрения на отравление следует немедленно обращаться в лечебные учреждения.

Источник: Полтавская ОВА