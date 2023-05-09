Вероятно, многие сталкивались с тем, что в выходные или праздничные дни, или поздно вечером нельзя при необходимости связаться с семейным врачом. Считается, что семейный врач должен быть доступен пациентам, подписавшим с ним декларацию, ежедневно 24/7.

В этом уверены пациенты, и это, оказывается, ошибочное представление. Почему? Разъясняет НСЗУ.

Первое и самое главное, семейный врач — не автомат, а человек.

Если у каждого из нас есть четкий график работы, то почему удивляемся, что он есть и у семейного врача. Он работает в определенные часы. В это время принимает пациентов и консультирует больных, которым предоставил номер своего телефона.

Конечно, многим может срочно понадобиться совет врача и в праздничные дни, и поздно вечером. Что тогда делать?

Каждое учреждение по оказанию первичной медицинской помощи имеет право организовывать порядок приема пациентов по своему усмотрению, конечно, с соблюдением требований действующего законодательства, разъясняет НСЗУ.

Поэтому на усмотрение руководителя учреждения отдается решение об открытии дежурного кабинета для обслуживания населения вне часов приема пациентов семейными врачами, то есть, в выходные, праздничные и нерабочие дни.

НСЗУ советует заранее поинтересоваться в амбулатории, как быть, если понадобится помощь врача в выходной день? Какие правила установлены и чем они регламентированы.

Сейчас при ухудшении самочувствия и необходимости в медицинской помощи в выходные дни, НСЗУ советует обращаться непосредственно в ту амбулаторию или медицинское учреждение, за которым вы закреплены.

Если же ситуация острая и срочно нужна неотложная помощь — звоните на 103 или самостоятельно отправляйтесь в медучреждение, оказывающее помощь круглосуточно.

Джерело: НСЗУ