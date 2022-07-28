66-летнему американцу, который лечился от онкологии в медицинском центре Калифорнии, после пересадки костного мозга удалось избавиться не только от рака, но и от ВИЧ, которым страдал 31 год.

Сообщается, что мужчина стал четвертым пациентом в мире, которому удалось вылечится от ВИЧ, и вторым жителем Америки, который в этом году поборол рак.

— Пациент добился стойкой ремиссии от вируса после пересадки костного мозга для лечения рака, — сообщили сотрудники медицинского центра.

По словам специалиста по инфекционным заболеваниям Яны Диктер, этот успех может быть многообещающим для пожилых людей, страдающих ВИЧ, у которых также есть рак.

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Сообщается, что пациент участвовал в ранних испытаниях антиретровирусной терапии, которая теперь позволяет многим из 38 млн ВИЧ-инфицированных во всем мире жить с вирусом.

После того, как мужчине поставили диагноз лейкемия, в 2019 году ему сделали трансплантацию костного мозга со стволовыми клетками от неродственного донора.

Затем он дождался вакцинации от коронавируса в марте 2021 года, чтобы прекратить прием антиретровирусных препаратов, и с тех пор у него ремиссия как от ВИЧ, так и от рака.

По словам медиков, химиотерапия пониженной интенсивности помогла пациенту пройти курс лечения. Но это сложная процедура с серьезными побочными эффектами и не подходит для большинства людей с ВИЧ, отмечают специалисты.

Источник: Sciencealert