Медучреждения Черкасщины ищут квалифицированных медицинских работников. С началом полномасштабного вторжения многие специалисты уехали: кто в западные регионы, кто за границу.

Отчасти эту нишу сейчас успешно заполняют вынужденные переселенцы. Одна из частных клиник в Черкассах трудоустроила семерых специалистов.

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Анна Савина – медсестра. В этой клинике она работает несколько месяцев. Анна из Лисичанска в Луганской области. С двумя маленькими детьми выехала в Черкассы в начале марта.

-Были массированные обстрелы. Вынуждены были уехать, потому что наш дом пострадал и в нем просто невозможно было проживать. Выехали спонтанно в Черкасскую область, — рассказала Анна.

Опустошенные и эмоционально истощенные, должны были привыкать к жизни на новом месте.

– Месяц восстанавливались, – рассказывает Анна, – а потом – искала работу.

В Луганской области десять лет работала медсестрой в областной детской больнице, затем — в садике. Поэтому искала должность по специальности. Устроилась сюда, в частную клинику.

– Я медицинская сестра с категорией, подтверждала ее у себя на Луганщине. У меня есть диплом и квалификация. А тут мне очень помогли девушки освоиться, устроили обучение.

Врач-кардиолог тоже новій специалист в этом медучреждении. Светлана Скоробагата приехала с мужем в Черкассы из Славянска.

– К сожалению, сейчас он обстреливается и находиться там невозможно.

Здесь супруги зарегистрировались и стали на учет в центре занятости. Светлана долго не ждала, ведь имеет почти сорок лет врачебного стажа.

— На первом этапе помогали освоить всю методику в этой клинике, а дальше все делаем, и как-то немного стало спокойнее, потому что делаешь свою работу и немного помогаешь нашим людям, — говорит врач.

С началом полномасштабного вторжения некоторые специалисты этой клиники уехали за границу. Руководство искало им замену, в том числе через Центр занятости. Так трудоустроили семерых специалистов – вынужденных переселенцев: врачей, медсестер, младший медицинский персонал. За них получили компенсацию от государства.

– На самом деле в реалиях нашего времени для предпринимателей это существенная помощь и мы благодарны, – говорит директор клиники Светлана Панченко. — Честно скажу, не трудно было найти людей, потому что еще раз хочу подчеркнуть, многие квалифицированные специалисты переехали в наш город, и поэтому мы быстро нашли, очень быстро.

Квалифицированные работники в Черкасской области сейчас очень нужны, в том числе и в медицинской отрасли.

– Работодатели области ищут врачей, медицинских сестер, фельдшеров, так же бухгалтеров и экономистов, — рассказывает директор Черкасского городского центра занятости Оксана Щербак. – Есть предложение постоянное.

Сегодня в Черкассах 240 актуальных вакансий, которые предлагают и местным жителям, и людям, переехавшим с оккупированных территорий.