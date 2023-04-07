Специалисты Винницкой областной больницы им. Пирогова вместе с коллегами из Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова провели операцию по трансплантации сердца. Медики работали всю ночь и на утро запустили кровообращение.
Об этом сообщил директор винницкой клиники Василий Паненко.
— Ночью медики ездили на забор органов. В течение почти четырех часов продолжалась подготовка пациента к трансплантации, — рассказал медик.
По его словам, в 4.00 начали операцию по трансплантации и уже около шести утра запустили сердце и кровообращение.
Помимо кардиохирургов в операции были задействованы многие специалисты медицинского учреждения – анестезиологи, сосудистые хирурги, лаборанты, медицинские и операционные медсестры.
Пациент был сложный, мужчине раньше делали операции на сердце. Он из Киева.
Кстати, в областной больнице за последние три недели провели четыре операции на открытом сердце.
Источник: Винница.info