Специалисты Винницкой областной больницы им. Пирогова вместе с коллегами из Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова провели операцию по трансплантации сердца. Медики работали всю ночь и на утро запустили кровообращение.

Об этом сообщил директор винницкой клиники Василий Паненко.

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— Ночью медики ездили на забор органов. В течение почти четырех часов продолжалась подготовка пациента к трансплантации, — рассказал медик.

По его словам, в 4.00 начали операцию по трансплантации и уже около шести утра запустили сердце и кровообращение.

Помимо кардиохирургов в операции были задействованы многие специалисты медицинского учреждения – анестезиологи, сосудистые хирурги, лаборанты, медицинские и операционные медсестры.

Пациент был сложный, мужчине раньше делали операции на сердце. Он из Киева.

Кстати, в областной больнице за последние три недели провели четыре операции на открытом сердце.

Источник: Винница.info