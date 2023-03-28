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Работал во фтизиатрии — стал военным хирургом: история капитана медслужбы из Ровно

28 марта 2023, 10:23
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
фтизіатр Олександр Колечников

Пятеро работников Ровенского фтизиопульмонологического медицинского центра присоединились к силам обороны и стали на защиту Украины. Врач-хирург Александр Колесников – один из них. В феврале 2023 года исполнилось 25 лет, как он посвятил свою профессиональную деятельность родному Центру.

О доблестном медике сообщили сотрудники Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

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— В ряды ВСУ был призван по всеобщей мобилизации в июне 2022 года. Пока оказываю помощь раненым в качестве хирурга, — рассказывает Александр.

Ныне он — капитан медицинской службы медицинской роты отдельной механизированной бригады, начальник стабилизационного пункта. 

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Уже десять месяцев остановка кровотечений, восстановление дыхания, фиксация переломов, удаление осколков и эвакуация раненых военнослужащих после стабилизации состояния в тыловой госпиталь стали для Александра обычным делом. 

Он признается, что никакая книга или фильм не дают до конца представления о том, что несет в себе страшное слово – война. 

— Думаю, что человек, прошедший горнило войны, навсегда останется ценителем простой мирной жизни, простых ежедневных привычек, простой радости общения с близкими. Война учит ценить мир.

Недавно Александр вернулся из Франции, где проходил стажировку и сейчас на базе медроты готовит боевых медиков.

Спасая жизнь военнослужащих, Александр не забывает и о родной фтизиатрии. Несмотря на все сложности, с которыми столкнулась противотуберкулезная служба Ровенщины и Украины в целом, врач надеется, что придет время и это направление медицины получит еще больше поддержки. 

Медик солидарен со своими врачами-коллегами – широкое распространения туберкулеза еще впереди.

— Война не придает крепости иммунитету гражданам государства, против которого она ведется. Соответственно, при снижении защитных сил организма поднимают голову инфекции, одной из которых является постоянный спутник человечества – туберкулез, — говорит Александр.

Врач убежден, что борьба с туберкулезом – тоже своего рода война, потому что это заболевание – очень сильный и коварный противник.

Дома Александра ждут жена и трое детей, который очень гордятся своим отцом, переживают за него и как могут поддерживают.

Фото: ЦОЗ

Источник
Центр общественного здоровья
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Война в Украине Медики
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