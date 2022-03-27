Врачи всегда были ангелами, защищавшими нашу жизнь. Во время войны люди в белых халатах – это тыл, который держит все государство. Медики-волонтеры лечат воинов на фронте. В Украину по зову сердца приехало немало медиков-иностранцев. Часть врачей на мирных территориях бесплатно консультируют, принимают и спасают людей, которые получили травмы во время обстрелов.

Нередко они сами убегали из разрушенных городов и родных домов. Врачебное сообщество объединилось в единый фронт. И каждый делает важное дело для спасения каждого украинца.

Василий Проненко несколько дней находился в подвале из-за постоянной бомбардировки родного Изюма. Выехал в Ивано-Франковск и сразу обратился в добровольческий госпиталь.

– Дом разбомбило, накрыло меня и вот ногу повредило. Пока жив, – говорит Василий Проненко.

Хирург Вадим Павленко родом из Луганска. В последние годы работал в Анголе. Как только началась война, вернулся поддержать свое государство.

В целом добровольческий госпиталь в Ивано-Франковске объединил три десятка медиков: хирурги, терапевты, педиатры и психологи. Собрались здесь из разных уголков Украины: Харькова, Киева и Луганска. Помогают переселенцам, часто землякам. Все работают бесплатно.

– Контактируем со многими и частными клиниками, и коммунальными больницами. В любом случае выслушаем, свяжемся с людьми, которые решают эту проблему, — говорит руководитель добровольческого госпиталя Станислав Онищук.

Помимо медицинской помощи, в госпитале можно получить необходимые медикаменты. Для внутрипереселенных украинцев это бесплатно.

А в Николаеве 60-летний волонтер Беар Кирк из Австралии учит волонтеров, территориальную оборону, военных к медицинской помощи, налаживает гуманитарные маршруты из-за границы. При содействии волонтера в Украину во время войны приехали 60 медиков и опытных солдат из разных стран мира.