В Авдеевке, где ведутся ожесточенные бои, фиксируют случаи, когда люди получали ранения по дороге в больницу, которая продолжает работать в городе, несмотря на обстрелы российскими войсками, сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации (МВА) Виталий Барабаш.

-Больница работает, как может в этих условиях. Но чтобы получить любую услугу, нужно идти к ней под обстрелами, – сказал он. — К сожалению, есть нередкие случаи, когда люди шли за таблетками или чтобы сделать укол и получали ранения по дороге в больницу.

Барабаш также подчеркнул, что в больнице продолжают работать два врача, восемь медсестер, которые пытаются помогать людям даже под обстрелами.

– Если случается ранение у гражданского лица, то первую помощь оказать, стабилизировать пытаются на месте. Потом отправляют в более безопасные общины Донецкой области, — пояснил начальник МВА.

Если же человек не тяжело болен, то его либо оставляют в больнице, либо отправляют домой. Он также отметил, что “лекарство, которое есть в городе, выдается людям бесплатно”.