Начиная с сегодняшнего дня, 1 ноября, Киев перешел в красную зону эпидемической опасности. В связи с этим общественный транспорт столицы, в том числе и метрополитен, не изменит своего обычного режима. Но чтобы воспользоваться его услугами, киевлянам и гостям города следует иметь при себе в обязательном порядке три документа, дающие право на проезд.

Три документа, дающие право на проезд в общественном транспорте Киева:

желтый или зеленый Covid-сертификаты, свидетельствующие соответственно о частичной или полной вакцинации;

вакцинации; ПЦР-тест или тест на антиген, которые действительны только в течение 72 часов после их проведения;

в течение 72 часов после их проведения; справку о перенесенной коронавирусной инфекции, подтвержденную Единым государственным порталов электронных услуг, в частности, с помощью мобильного приложения Дія.

Дети в возрасте до 18 лет могут имеют право на проезд только в сопровождении взрослых, которые имеют один из вышеуказанных документов.

Отметим, что наличие этих документов будут проверять не на входе в транспорт. За их наличием выборочно будут следить специальные группы правоохранителей.

Количество посадочных мест в транспорте ограничено только теми, на которых можно ехать сидя.

За нарушение транспортного режима красной зоны грозят крупные штрафные санкции.