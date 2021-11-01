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Право на проезд: как работает в красной зоне общественный транспорт Киева

1 ноября 2021, 10:54 Вікторія Яснопольська
транспорт
Источник: Depositphotos

Начиная с сегодняшнего дня, 1 ноября, Киев перешел в красную зону эпидемической опасности. В связи с этим общественный транспорт столицы, в том числе и метрополитен, не изменит своего обычного режима. Но чтобы воспользоваться его услугами, киевлянам и гостям города следует иметь при себе в обязательном порядке три документа, дающие право на проезд.

Три документа, дающие право на проезд в общественном транспорте Киева:

  • желтый или зеленый Covid-сертификаты, свидетельствующие соответственно о частичной или полной вакцинации;
  • ПЦР-тест или тест на антиген, которые действительны только в течение 72 часов после их проведения;
  • справку о перенесенной коронавирусной инфекции, подтвержденную Единым государственным порталов электронных услуг, в частности, с помощью мобильного приложения Дія.

Дети в возрасте до 18 лет могут имеют право на проезд только в сопровождении взрослых, которые имеют один из вышеуказанных документов.

Отметим, что наличие этих документов будут проверять не на входе в транспорт. За их наличием выборочно будут следить специальные группы правоохранителей.

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Количество посадочных мест в транспорте ограничено только теми, на которых можно ехать сидя.

За нарушение транспортного режима красной зоны грозят крупные штрафные санкции.

Источник
РБК-Украина
Теги
Covid-сертифікат , громадський транспорт , Коронавірус у Києві , Метро , метро Київ , Тест , штрафи
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