Премьер-министр Канады Джастин Трюдо получил положительный результат теста на коронавирус.

Об этом он написал в социальных сетях.

Политик и его семья находились в изоляции в течение нескольких дней после заражения Covid-19. По данным канцелярии премьер-министра, по крайней мере у одного из его детей также был положительный результат теста.

В то же время он призвал всех сделать бустерную прививку от коронавируса.

На прошлой неделе премьер-министр объявил, что находился в близком контакте с больным коронавирусом, поэтому для предостережения решил самоизолироваться.

Ce matin, j’ai eu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19. Je me sens bien, et je vais continuer de travailler à distance cette semaine, conformément aux consignes de la santé publique. S’il vous plaît, allez vous faire vacciner et recevoir la dose de rappel.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 31, 2022