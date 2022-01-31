Премьер-министр Канады Джастин Трюдо получил положительный результат теста на коронавирус.

Об этом он написал в социальных сетях.

— Сегодня утром я получил положительный результат теста на Covid-19. Я чувствую себя хорошо и продолжу на этой неделе работать дистанционно, следуя инструкциям органов здравоохранения, — отметил Трюдо.

Политик и его семья находились в изоляции в течение нескольких дней после заражения Covid-19. По данным канцелярии премьер-министра, по крайней мере у одного из его детей также был положительный результат теста.

В то же время он призвал всех сделать бустерную прививку от коронавируса.

На прошлой неделе премьер-министр объявил, что находился в близком контакте с больным коронавирусом, поэтому для предостережения решил самоизолироваться.

Ce matin, j’ai eu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19. Je me sens bien, et je vais continuer de travailler à distance cette semaine, conformément aux consignes de la santé publique. S’il vous plaît, allez vous faire vacciner et recevoir la dose de rappel. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 31, 2022

Также Трюдо вместе с семьей выехали из Оттавы из-за опасений вокруг безопасности. Это связано с тем, что в столице продолжаются громкие протесты тех, кто выступает против Covid-ограничений и обязательной вакцинации.

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Источник: Джастин Трюдо