Премьер Новой Зеландии отменила свадьбу из-за вспышки Омикрона

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отменила собственную свадьбу с телеведущим Кларком Гейфордом из-за введения в стране наивысшего уровня ограничений по причине вспышки штамма коронавируса Омикрон.

Согласно карантинным ограничениям, на мероприятиях могут присутствовать не более 100 вакцинированных и еще 25 человек без ковидного сертификата.

Это касается спортзалов и свадеб. Кроме того, в общественном транспорте, магазинах и школах обязательно носить защитные маски.

С начала пандемии коронавирусом заразились 15 104 новозеландца, 52 из которых скончались от осложнений Covid-19.

— Такая жизнь. Я ничем не отличаюсь от тысяч других граждан, которые испытали гораздо более разрушительные последствия пандемии, самым страшным из которых является невозможность находится с любимым человеком, когда тот тяжело болен. Это намного превосходит ту печаль, которую сейчас чувствую я, — сказала Ардерн.

Новые ограничения вступают в силу в полночь с воскресенья на понедельник. Их ввели после подтверждения девяти случаев заражения Омикроном.

В частности, новый штамм зарегистрирован у членов семьи, которая вернулась на Южный остров после празднования свадьбы в Окленде. Кроме того, Омикроном также заразилась одна из стюардесс.

Источник: New Zealand Herald

Фото: Facebook Джасинды Ардерн