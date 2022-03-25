Президент Украины отметил почетными наградами 31 медицинского работника.

Владимир Зеленский наградил медиков орденом За мужество III степени, присвоил почетные звания Заслуженный врач Украины, Заслуженный работник здравоохранения Украины, Заслуженный работник фармации Украины.

Украинские медики – настоящие герои. Они в самых сложных условиях продолжают работать под обстрелами и в осаде. Врачи, медсестры, санитары, водители скорых продолжают оказывать медицинскую помощь под обстрелами и в оккупации.

– Истории награжденных впечатляют, – пишет председатель профильного комитета ВР Украины Михаил Радуцкий. – Приведу нескольких из них. Украина должна знать своих героев.

Людмила Чинякова, акушер-гинеколог роддома №1 города Николаева

В ночь на 11 марта у женщины в селе Кандыбино Николаевской области начались роды. Путинские агрессоры не позволили доставить женщину в медучреждение, угрожали расстрелом. Роды пришлось принимать местной медицинской сестре по инструкциям Людмилы Чиняковой по видеосвязи. Все прошло без осложнений. Родился мальчик, которого родители назвали Матвеем.

Нина Жук, ассистент фармацевта аптеки №15 общества Фармация Харькова

В начале войны многие фармацевты уехали в западные регионы. Однако людям нужны лекарства, и кто-то должен их продавать. Нина Александровна осталась работать в Харькове. 23 марта, когда она вышла на смену в аптеку, началась бомбардировка города. Нина получила серьезные травмы лица. Теперь ее ожидает реабилитация: лечение и протезирование, пластическая хирургия и т.д.

Александр Демьянов, директор Городской больницы скорой помощи города Николаева

Больница скорой помощи под руководством Александра Демьянова одной из первых начала принимать раненых. За первые двое суток провели 40 операций и спасли более 70 пациентов, которых доставили с фронта.

Руководитель больницы еще до войны инициировал проведение обучения для медицинского персонала по поводу того, как оказывать помощь в условиях военного времени. Именно поэтому ни один работник больницы не растерялся, увидев десятки раненых военных — все знали, что и как делать.

Сергей Горошко, акушер-гинеколог Ирпенской центральной городской больницы

6 марта в городе Ирпень, где шли бои с оккупантами, женщина рожала ребенка. Ее не могли доставить в роддом, медики решили принимать роды в городской больнице. Сергей Горошко, как он говорит, работал в полевых условиях и под аккомпанемент жестких обстрелов города и больницы. Родился мальчик.

Антон Довгопол, директор Ирпенской центральной городской больницы

С первого дня войны медики пригородов Киева работали как в стационаре Бучи, так и в Ворзеле (подразделения больницы Ирпеня). Эти населенные пункты больше всего пострадали от оккупантов Киевской области. Но медики смогли оказать помощь 200 пациентам, провели 30 операций, пролечили 50 пациентов с Covid-19. Антона Довгопола несколько раз оккупанты склоняли к сотрудничеству, но мужественный врач не согласился. 13 марта 150 работников больницы были эвакуированы.

Пятеро медиков получили почетные награды посмертно медалью За спасенную жизнь:

Наталья Демиденко – заведующая аптекой № 57 предприятия Аптека 2011 пгт Казачья Лопань Харьковской области;

– заведующая аптекой № 57 предприятия Аптека 2011 пгт Казачья Лопань Харьковской области; Владимир Ковальчук – водитель бригады экстренной медицинской помощи Токаровского пункта постоянного базирования Херсонской области;

– водитель бригады экстренной медицинской помощи Токаровского пункта постоянного базирования Херсонской области; Сергей Половиченко – врач-реаниматолог Луганского областного клинического онкологического диспансера;

– врач-реаниматолог Луганского областного клинического онкологического диспансера; Валентина Рухло – санитарка Северодонецкой городской многопрофильной больницы Луганской области;

– санитарка Северодонецкой городской многопрофильной больницы Луганской области; Виктор Слепцов – водитель бригады экстренной медицинской помощи Северодонецкой городской многопрофильной больницы Луганской области.

Вечная память погибшим.

Украинские медики – герои!

Источник: Михаил Радуцкий