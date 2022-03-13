Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских бойцов, находящихся на излечении после тяжелых ранений, полученных во время боев против российских захватчиков.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram канале.

– Посетил наших раненых бойцов. Ребята, скорее поправляйтесь. Верю: лучшим подарком к вашей выписке будет наша общая победа! – написал президент.

Он прошел по отделениям, где лечатся воины. Побывал в реанимации.

Владимир Зеленский пообщался с ребятами, получившими ранения под Ирпенем и в Гостомеле, спросил, не нужно ли чем помочь. Он пожелал военным скорейшего выздоровления и выразил благодарность за самоотверженность во время боевых действий.

Во время визита в больницу президент наградил нескольких военных за верность присяге, за героизм в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины. Медработники также получили награды за самоотверженный труд во время военных действий.

Источник: Факты ICTV