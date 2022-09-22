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Приоритет — восстановить здоровье: после плена защитников Азовстали направили в больницы

22 сентября 2022, 08:49
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
азовсталь

Легендарных защитников Азовстали, освобожденных из российского плена вчера, 21 сентября, в настоящее время направили в украинские больницы для оказания им первичной медицинской помощи.

Об этом сообщили в Ассоциации семей защитников Азовстали, члены которой принимали участие в обмене и последующей встрече наших героев.

После обмена военнослужащих распределяют по медицинским учреждениям Украины, где они будут получать первичную медицинскую помощь, — говорится в заявлении.

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В документе также выражается просьба к средствам массовой информации и ко всем обществу не беспокоить героев и дать им время для адаптации.

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— Сейчас в приоритете – восстановить здоровье военных после плена, обеспечить необходимой психологической помощью и дать им возможность насладиться общением с семьями, — отмечается в заявлении.

Сообщается также, что Ассоциация намерена продолжить свою деятельность, направленную на освобождение из плена наших защитников, в том числе и азовцев.

Источник: Ассоциация семей защитников Азовстали

Теги
Азовсталь Війна в Україні військовослужбовці Лікарні лікування Обмін полоненими
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