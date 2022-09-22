Легендарных защитников Азовстали, освобожденных из российского плена вчера, 21 сентября, в настоящее время направили в украинские больницы для оказания им первичной медицинской помощи.

Об этом сообщили в Ассоциации семей защитников Азовстали, члены которой принимали участие в обмене и последующей встрече наших героев.

— После обмена военнослужащих распределяют по медицинским учреждениям Украины, где они будут получать первичную медицинскую помощь, — говорится в заявлении.

В документе также выражается просьба к средствам массовой информации и ко всем обществу не беспокоить героев и дать им время для адаптации.

Сейчас смотрят

— Сейчас в приоритете – восстановить здоровье военных после плена, обеспечить необходимой психологической помощью и дать им возможность насладиться общением с семьями, — отмечается в заявлении.

Сообщается также, что Ассоциация намерена продолжить свою деятельность, направленную на освобождение из плена наших защитников, в том числе и азовцев.

Источник: Ассоциация семей защитников Азовстали