108-летняя Ада Дэниел, живущая в доме престарелых в небольшом британском городке Дербишир, на вопрос о секрете своего долголетия ответила, что следует заводить собак, а не детей.

Care home flooded with cards for resident’s 108th birthday https://t.co/3l8ylX5GDw — BBC News (UK) (@BBCNews) June 1, 2023

Как рассказала журналистам управляющая домом престарелых Келли Гоучер, у Ады никогда не было детей, потому что она предпочитала собак.

— У нее было много борзых. Она жила на Стрит-лейн в Рипли, и всех ее борзых тоже звали Стрит-лейн, — говорит Гоучер.

Как стало известно, Дэниел родилась в 1915 году и проработала на фабрике Белпер 27 лет.

По данным сайта Oldest in Britain, любительница собак занимает 65-е место среди старейших жителей Великобритании.