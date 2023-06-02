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О детях и собаках: 108-летняя британка раскрыла неожиданный секрет долголетия

2 июня 2023, 15:43
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
літні люди
Источник: Depositphotos

108-летняя Ада Дэниел, живущая в доме престарелых в небольшом британском городке Дербишир, на вопрос о секрете своего долголетия ответила, что следует заводить собак, а не детей.

Как рассказала журналистам управляющая домом престарелых Келли Гоучер, у Ады никогда не было детей, потому что она предпочитала собак.

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— У нее было много борзых. Она жила на Стрит-лейн в Рипли, и всех ее борзых тоже звали Стрит-лейн, — говорит Гоучер.

Как стало известно, Дэниел родилась в 1915 году и проработала на фабрике Белпер 27 лет.

По данным сайта Oldest in Britain, любительница собак занимает 65-е место среди старейших жителей Великобритании.

Источник
ВВС
Теги
Великобритания Довголіття тривалість життя
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